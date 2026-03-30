La FINUL informa de dos 'cascos azules' más muertos en un bombardeo en el sur de Líbano

Archivo - Varios cascos azules de la FINUL en la frontera entre Líbano e Israel (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos militares de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) han muerto este lunes por el impacto de un proyectil contra el vehículo en el que se desplazaban cerca de Bahi Hayan, en el distrito de Marjayún, en el sur de Líbano. El domingo murió otro 'casco azul' de nacionalidad indonesia en otro ataque de origen desconocido.

"Dos 'cascos azules' de la FINUL han muerto trágicamente hoy en el sur de Líbano cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayan", ha informado la misión de la ONU en un comunicado. Dos militares más han resultado heridos, uno de ellos de gravedad.

La FINUL ha anunciado la apertura de una investigación y recuerda que es el segundo "incidente fatal en las últimas 24 horas". "Reiteramos que nadie debería morir jamás al servicio de la causa de la paz", ha resaltado antes de trasladar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de los "valientes 'cascos azules' que han dado sus vidas al servicio de la paz".

"El coste humano de este conflicto es demasiado alto. La violencia, como hemos dicho anteriormente, debe terminar", ha remachado la FINUL en su comunicado.

Un militar indonesio murió este domingo a causa de la explosión de un proyectil que también ha herido gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en una de sus posiciones en el distrito de Marjayún, gobernación de Nabatiye, en el sur de Líbano.

En la zona operan tanto las milicias de Hezbolá como las Fuerzas Armadas israelíes, que han declarado su intención de tomar el territorio libanés hasta el río Litani para instaurar una zona de seguridad. Las fuerzas israelíes han protagonizado varios incidentes y hostigamientos contra las fuerzas de la ONU.

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel y a acompañar y asistir a las Fuerza Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul. En la FINUL participan unos 650 militares españoles.