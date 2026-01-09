La firma del ex líder de la OTAN avisa de que el tratado "quedaría roto" si EEUU se anexiona Groenlandia

Nuuk, capital del territorio autónomo de Groenlandia. - Europa Press/Contacto/Zhao Dingzhe

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rasmussen Global, la firma del ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, ha advertido este viernes de que el pacto "fundamental" de la OTAN "quedaría roto" si Estados Unidos da el paso de anexionarse Groenlandia.

En plenas tensiones entre europeos y estadounidenses por las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, por sus pretensiones sobre la isla ártica, el director general de Rasmussen Global, Fabrice Pothier, ha apuntado que la OTAN podría "sobrevivir jurídicamente", pero quedaría "políticamente vaciada" si Washington tomara por la fuerza Groenlandia. "El pacto central, las garantías de seguridad de Estados Unidos, se rompería si se anexionara territorio de un miembro de la OTAN", ha avisado.

En el contexto de la organización militar, la disuasión es también política, "y no solo técnica", ha ahondado Pothier, quien ha advertido de que si se rompe el pacto "la OTAN no se recuperará como una organización creíble de seguridad colectiva".

"Puede que todavía existieran los cuarteles generales o que sigan estando todos los planes, que siga existiendo el tratado. Puede que Estados Unidos y todos los demás miembros de la OTAN sigan sentados alrededor de la mesa del Consejo del Atlántico Norte, pero el pacto fundamental quedaría roto", ha señalado en una mesa redonda con periodistas.

FRAGMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD EUROPEA

El también ex director de planificación de la OTAN ha avisado que sin el poder disuasorio de la alianza atlántica la fragmentación de la seguridad europea se "aceleraría". Así ha apuntado a un escenario en el que los países por separado buscarían soluciones basadas en pactos bilaterales ya fuera con Estados Unidos como la UE. "Rusia pondría a prueba todo ello", ha señalado.

Frente a los planes de Trump sobre Groenlandia, Pothier ha reclamado que tanto daneses y como europeos "tienen que hacerlo mejor" y que Groenlandia tenga mejor acceso a fondos y programas de la Unión Europea y que por su lado la OTAN elabore una estrategia ártica "completa". "Ahora mismo tiene piezas sueltas, pero no un marco integral" apuntando a que la zona entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido resulta clave para la seguridad del Atlántico Norte y es una región menos vigilada desde el final de la Guerra Fría.

Para hablar el lenguaje de Trump, la firma de Rasmussen apuesta por proponer un marco de inversión transatlántico, que implique a empresas estadounidenses y a instituciones europeas. "Trump ve la geopolítica como poder militar más negocios", ha indicado, insistiendo en que un enfoque de este tipo ayudaría a desarrollar la isla ártica y contendría las intenciones expansionistas de Washington.