El fiscal general interino de EEUU se reúne con víctimas de Epstein entre críticas a su gestión del caso

El fiscal general interino estadounidense,Todd Blanche - Europa Press/Contacto/Allison Bailey

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, se ha reunido con víctimas del delincuente sexual Jeffrey Epstein entre críticas a la gestión de los archivos relacionados con el caso y después de que el senador republicano Thom Tillis exigiera un encuentro con las supervivientes para avanzar su nominación al frente del Departamento de Justicia.

La nominación de Blanche en el cargo ante la comisión judicial del Senado depende dos votos republicanos, entre ellos el de Tillis, que había instado al fiscal general interino --nominado en el cargo por el presidente estadounidense, Donald Trump-- a reunirse con las víctimas como condición para votar a su favor.

Tras el encuentro, Blanche animó a las denunciantes a acudir al FBI con cualquier tipo de información que pueda ayudar a los investigadores a reunir pruebas relacionadas con la red de Epstein, en medio de las críticas de las supervivientes por la inacción del Departamento de Justicia.

"Todd Blanche trató la reunión como un mero trámite para asegurar votos para su confirmación. Evadió sus palabras, nos interrumpió repetidamente y no se comprometió a nada que demostrara buena fe o comenzara a restaurar la confianza", ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales Danielle Bensky, una de las víctimas.

Benksy ha afirmado que Blanche "no dio explicaciones adecuadas" sobre la divulgación de información sensible de las víctimas, incluyendo nombres e imágenes, y no ofreció ninguna 'hoja de ruta' "creíble" a fin de "investigar y exigir responsabilidades más allá de los casos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell".

"Espero que el senador Tillis reconozca que esta reunión fue insuficiente. Todd Blanche no está cualificado para ejercer como fiscal general. Insto al senador Tillis y a todos los miembros del Senado a votar en contra de su confirmación", ha argüido.

Annie Farmer, otra superviviente de las violaciones y abusos de Epstein, ha asegurado en declaraciones a la cadena ABC que le pareció "brusco, condescendiente e intencionadamente evasivo con las víctimas, un marcado contraste con su testimonio público durante su audiencia de confirmación".

De igual forma, familiares de la fallecida Virginia Giuffre, una de las víctimas más visibles de la red de tráfico sexual liderada por Epstein, ha declarado en un programa de la cadena CNN que el encuentro hubo muchas evasivas y no se asumieron compromisos reales.

La polémica sobre el caso del fallecido empresario estalló después de que la cartera dirigida entonces por Pam Bondi informara en julio de 2025 que no haría pública más información sobre el caso de Epstein, si bien una ley bipartidista obligó posteriormente al Departamento de Justicia a difundir tres millones de documentos en los que se menciona a importantes públicas, incluyendo al propio Trump.

Tras la publicación de los archivos, las supervivientes denunciaron que se difundió información sensible de sus identidades, incluyendo nombres reales --dado que aparecen bajo nombres falsos para proteger su intimidad-- y fotografías. Bondi señaló como último responsable de supervisar la publicación a su entonces 'número 2', Blanche.