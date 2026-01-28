El fiscal general de Venezuela tacha las acusaciones contra Maduro de "improvisadas" y "sin fundamento"

Manifestación en Caracas en apoyo del presidente Nicolás Maduro tras ser secuestrado por EEUU. - [e]STR / Xinhua News / ContactoPhoto

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha afirmado que las acusaciones en Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro son "improvisadas" y carecen de "fundamento jurídico alguno", después de haber tenido acceso a su expediente y al de su esposa, Cilia Flores, capturados hace cerca de un mes por fuerzas estadounidenses en un histórico operativo en Caracas, que dejó además un centenar de muertos.

"Venezuela defenderá la inocencia del presidente y su esposa", ha reafirmado el fiscal en una entrevista para la emisora colombiana Blu Radio, en la que ha explicado esas acusaciones contra Maduro y Flores se basan en su relación con el Cartel de los Soles, que no es más que "una creación de la CIA y la DEA".

De igual forma, Saab también ha negado esa relación de Maduro con el Tren de Aragua y ha subrayado que "esa organización ha sido desmantelada absolutamente en Venezuela", donde "más de cien de sus miembros" han sido enviados a prisión.

El fiscal también ha lamentado el papel que algunos gobiernos de la región han desempeñado para justificar la intervención de Estados Unidos, "un hecho sin antecedentes en el Derecho Internacional", ha valorado. A pesar de todo, ha destacado que gracias a la "unidad institucional" han sabido mantener la paz.

Una unidad, ha señalado, que se refleja en el apoyo con el que cuenta la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a pesar de que algunos sectores del chavismo cuestionan su supuesto servilismo hacia la Administración de Donald Trump.

"Somos víctimas de una guerra sucia por nuestras riquezas y por nuestra independencia. El mundo debe respetar la autodeterminación de los pueblos", ha defendido Saab, que también ha negado la existencia de presos políticos en el país.

Con respecto a esto, ha advertido de que ese tipo de retórica no busca más que "generar una diatriba inútil, interna y externa" contra Venezuela", en un momento en el que se está llevando a cabo "un proceso de pacificación nacional" a través de estas excarcelaciones, que cifra en 643 desde el 24 de diciembre.

Saab ha adelantado que habrá más excarcelaciones en el futuro, pero siempre en base a las leyes del país y ha negado que hayan influido presiones internacionales.