La Fiscalía alemana investiga el dron con explosivos detectado en el aeropuerto de Leipzig

Archivo - Vista del aeropuerto de Leipzig/Halle, en Alemania - Europa Press/Contacto/Vasily Krestyaninov

LEIPZIG (ALEMANIA), 6 (DPA/EP)

La Fiscalía de Alemania ha anunciado este jueves la apertura de una investigación sobre el hallazgo en la víspera de un dron que transportaba explosivos cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig, lo que obligó a paralizar el tráfico aéreo durante varias horas.

"La investigación y las medidas policiales se están llevando a cabo con la máxima prioridad y continúan en curso", ha señalado un portavoz del organismo, después de que el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, advirtiera de un "escenario de ataque híbrido", al desplazarse al citado aeropuerto.

Este mismo jueves, la cartera ministerial ha desmentido durante un encuentro con portavoces políticos del Parlamento que uno de los aviones Antonov ucranianos que se encontraban cerca del dron cargado de explosivos detectado en el aeropuerto de Leipzig llevase municiones a bordo.

Un empleado del aeropuerto había detectado el dron cargado de explosivos volando a baja altura en la pista de despegue y aterrizaje sur del aeropuerto de Leipzig/Halle en la madrugada del miércoles.

El dron, que se encontraba cerca de un avión de transporte ucraniano del tipo Antonov AN-124 Condor, fue desactivado por especialistas de la Policía Federal desplegados en el aeropuerto.

Mientras, un segundo objeto volador no identificado colisionó con un avión de carga de DHL después de que este hubiera retomado vuelo cuando estaba a punto de aterrizar, debido al cierre previo de la pista en Leipzig.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.