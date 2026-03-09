La Fiscalía anuncia que incautará los bienes de iraníes residentes en el extranjero que "cooperen con el enemigo"

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán en la sede de su Embajada en Berlín. - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Irán ha anunciado este lunes que las propiedades de iraníes residentes en el extranjero que "cooperen con el enemigo" y "dañen la seguridad nacional" serán confiscadas por las autoridades, en medio de la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unido e Israel contra el país asiático.

Así, ha manifestado que "en línea con la ley, cualquier asociación o cooperación con el enemigo que dañe la seguridad nacional será sometido a la confiscación de propiedades", antes de agregar que estas acciones abarcan también las "actividades de espionaje" en favor de Estados Unidos e Israel o "grupos o elementos afiliados".

"Advertimos de que, aquellos que, de diversas formas, simpaticen, acompañen o cooperen desde el extranjero con el agresor estadounidense-sionista harán frente a la confiscación de todas sus propiedades y otros castigos legales contemplados por la ley", ha subrayado el organismo.

La Fiscalía ha ensalzado además "la unidad y cohesión de la nación" frente a la ofensiva y ha destacado que esta postura "ha provocado que el enemigo se desespere, jugando un papel irreemplazable a la hora de fortalecer la seguridad del país durante esta situación de guerra", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.