La Fiscalía de Bolonia investiga a 12 personas por los violentos disturbios tras la muerte de un hombre marroquí

Violentos disturbios en Italia tras la muerte de un ciudadano marroquí a manos de varios policías - Nicola Marfisi/AGF via ZUMA Pres / DPA

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Bolonia ha abierto una investigación contra 12 personas por los violentos disturbios que estallaron hace más de una semana tras la muerte de un ciudadano marroquí Abderrahim Fakir después de que fuera rociado con espray de pimienta e inmovilizado en el suelo por varios policías hasta morir presuntamente asfixiado.

La investigación ha sido encargada al fiscal Stefano Dambruoso y los sospechosos están acusados de distintos cargos de diversa gravedad, como resistencia a la autoridad, daños o lesiones, por los disturbios que tuvieron lugar la noche del 20 de julio, según ha recogido la cadena italiana RAI.

Una manifestación pacífica recorrió las calles de la ciudad aquel día liderada por su alcalde, Matteo Lepore, si bien la marcha acabó en cargas policiales, lanzamiento de gases lacrimógenos y quema de vehículos, dejando al menos 64 agentes heridos.

La muerte de Fakir, por la que están siendo investigados dos agentes de la comisaría de Policía de Pontevecchio y cuatro trabajadores sanitarios del servicio de ambulancias, ha generado indignación en todo el país por su similitud con lo ocurrido en Estados Unidos con el afroamericano George Floyd, que revivió el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

Buena parte de los hechos en Bolonia quedaron grabados en un vídeo realizado desde una ventana por un vecino y en el que aparece el hombre pidiendo ayuda mientras permanece boca abajo y con las manos esposadas a la espalda. Tras varios minutos, pierde el conocimiento mientras los agentes siguen encima de él y, pese a que el personal sanitario le atiende, acaba falleciendo.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tachó de "inaceptable" la muerte. "Sobre la muerte de Abderrahim Fakir es imprescindible que se determinen las posibles responsabilidades con el máximo rigor. Hay que llegar hasta el fondo de la verdad, sin prejuicios y sin hacer concesiones a nadie", dijo.