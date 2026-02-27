La Fiscalía de Francia pide ampliar las penas de dos de los condenados por el asesinato del profesor Samuel Paty

Archivo - Imagen de archivo de un acto en recuerdo al profesor Samuel Paty, decapitado en 2020. - Europa Press/Contacto/Vincent Isore - Archivo

La Fiscalía de Francia ha pedido este viernes ampliar a 20 años las penas de cárcel impuestas contra dos de los acusados por su implicación en el asesinato del profesor Samuel Paty en 2020, que fue decapitado a manos de un joven islamistas de origen checheno tras enseñar una serie de caricaturas del profeta Mahoma durante una clase sobre libertad de expresión.

Los fiscales piden ahora que se aumenten estas condenas después de que los dos acusados, Abdelhakim Sefrioui (un predicador ingregistra) y Bhramin Chnina (padre de una de las alumnas), recurrieran las sentencias a 15 y 13 años de prisión, respectivamente, por difundir una campaña de odio contra el docente antes de que se produjera el asesinato.

Sefrioui, de 66 años, y Chnina, de 54, están siendo juzgados de nuevo desde finales de enero por un tribunal especial de París por su papel ejercido en la campaña de odio online que tenía como objetivo el profesor de geografía e historia francés, que daba clases en el colegio de Bois d'Aulne, en el departamento francés de Yvelines, a las afueras de París.

Los fiscales han solicitado que se imponga un mínimo "obligatorio" de dos tercios de la pena completa sin posibilidad de reducir el tiempo de encarcelamiento para los acusados, ni de imponer medidas sustituidoras. Además, denuncian una "campaña de terror" en el colegio antes incluso de que se produjera el asesinato a manos del checheno Abdulaj Anzorov.

En este sentido, han explicado que el propio Samy acudió al colegio con un martillo varios días antes de que ocurriera el asesinato "para protegerse". "Este es el periodo que ha de juzgarse, porque deriva de las acciones de Chnina y Sefrioui", han apuntado, al tiempo que han descrito un clima de "intimidación" y "terror".