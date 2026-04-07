La Fiscalía investiga a Imamoglu, destituido alcalde de Estambul, esta vez por "insultar" a un cargo público

Archivo - Ciudadanos ondean una pancarta con la imagen de Ekrem Imamoglu pidiendo su liberación, en Estambul - Europa Press/Contacto/Tolga Ildun - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Turquía ha anunciado este martes la apertura de una nueva investigación contra el destituido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, por "insultar a un funcionario público" durante una audiencia celebrada en la víspera por unas acusaciones de corrupción que él niega y por las que lleva más de un año encarcelado.

La Fiscalía de Bakirköy, un distrito de Estambul, ha iniciado una causa contra Imamoglu por "insultar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones" en un comunicado después de el político opositor haya afirmado este lunes que "en este caso, solo hay una organización criminal y esa es la Fiscalía".

Imamoglu, considerado el principal rival político del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha hecho estas declaraciones durante una vista judicial por una investigación que lo señala como el líder de una extensa red criminal y por la que el Ministerio Público ha pedido más de 2.300 años de cárcel.

El político, del Partido Republicano del Pueblo (CHP), fue puesto en prisión preventiva el 19 de marzo de 2025, mismo día en que fue nombrado candidato del CHP para las elecciones presidenciales, previstas para el año 2028.

La oposición turca sigue acusando al Gobierno de "perseguir" a Imamoglu por cuestiones meramente políticas y afirma que se trata de una "caza de brujas", dado que el exalcalde de 55 años ha logrado en el pasado derrotar a los aliados del presidente turco en las elecciones a la Alcaldía de Estambul en al menos tres ocasiones.