Archivo - Vista hacia el este desde Yabal al Masharif de Jerusalén, en dirección a la zona E1 del Área C de Cisjordania - Nir Alon / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha ordenado este martes retrasar la licitación para la construcción del asentamiento E1, previsto al este de Jerusalén en Cisjordania, hasta la formación de un nuevo ejecutivo.

En particular, la magistrada ha aplazado la publicación de ofertas presentadas para la construcción del controvertido plan en la zona E1 que amenaza con fragmentar el territorio palestino y ya se llevó hace meses la condena de decenas de países, recoge el diario israelí 'Haaretz'.

Baharav-Miara considera que esta decisión debe quedar en manos del próximo gobierno, ya que la actual administración del primer ministro Benjamin Netanyahu está en funciones.

Su orden retrasa la publicación de los resultados, que estaba prevista para este mismo jueves, tras concluir que las restricciones impuestas a decisiones de los ejecutivos en funciones también afectan a esta licitacin.

El retraso se produce en una jornada en la que las autoridades de Reino Unido han anunciado sanciones contra nueve entidades israelíes, ocho de ellas constructoras, implicadas en la expansión de asentamientos en Cisjordania.

El pasado septiembre, la fiscal general ya retrasó un mes el plazo para la presentación de ofertas, hasta después de las elecciones del pasado 27 de octubre, con el objetivo de disipar los temores de que la licitacuón de la obra pudiera emplearse con fines electorales.

El plan urbanístico E1 abarca unos doce kilómetros cuadrados y conecta Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim. La idea es duplicar su población con hasta 35.000 nuevos residentes para los próximos años con la ampliación del barrio de Tzipor Midbar.

Su construcción dividiría Cisjordania en dos, una al norte y otra al sur, haciendo casi imposible la creación de un Estado palestino conectado.