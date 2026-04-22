La Fiscalía neerlandesa pide 30 años de cárcel para un sirio por torturas y abusos durante la guerra civil

Archivo - Vista de Sednaya, a las afueras de Damasco, una de las principales cárceles y centro de torturas y ejecuciones durante el régimen de Bashar Al Assad - Europa Press/Contacto/Carol Guzy - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Países Bajos ha solicitado este martes una pena de 30 años de prisión para un hombre de nacionalidad siria acusado de más de una veintena de cargos de tortura y agresión sexual como miembro de la Fuerza de Defensa Nacional (NFD, por sus siglas en inglés), un grupo paramilitar afiliado al Gobierno de Bashar al Assad.

El organismo ha pedido esta condena contra un hombre de 58 años identificado como "Rafiq al Qatrib" e imputado por 25 cargos de tortura y violencia sexual --catalogados por la Fiscalía como crímenes de "lesa humanidad"-- contra civiles sirios mientras se desempeñaba como el principal interrogador de las NFD, creadas en 2012 para combatir a favor de Damasco en el marco de la guerra civil.

Los hechos se remontan a 2013 y 2014 en Salamiyá, en la gobernación siria de Hama, donde el acusado trabajaba como "secretario judicial". Este "también participó en la brutal represión de las protestas pacíficas contra el Gobierno del presidente Assad", apunta la Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene además que Al Qatib formaba parte de esta milicia que "solía llevar a cabo las tareas más sucias del régimen, como arrestar, encarcelar e interrogar a civiles sirios".

"Los horrores que tuvieron lugar desafían toda imaginación", ha declarado la Fiscalía sobre el acusado, que ha negado los cargos que se le imputan durante una vista judicial celebrada en La Haya.

Una decena de víctimas han viajado a la localidad neerlandesa para prestar declaración en este caso, el primero en Países Bajos donde el acusado habría pertenecido a las fuerzas pro Assad y cuyo veredicto se espera conocer el próximo 9 de junio.

El juicio se está celebrando gracias al derrocamiento del presidente sirio a finales de 2024, según ha indicado la Fiscalía. "El régimen de Assad cayó mientras la investigación de este caso estaba en curso, lo que animó a los testigos a declarar con nombre y apellido", ha precisado.

Al Qatrib fue detenido en diciembre de 2023 en Países Bajos, donde llegó en 2021 como solicitante de asilo. Ese mismo año, poco después de instalarse en Druten, el Equipo de Crímenes Internacionales (TIM) de la Policía comenzó a investigarlo a raíz de una denuncia presentada por un abogado de Derechos Humanos.

Las Fuerzas de Defensa Nacional fueron disueltas el 8 de diciembre de 2024, en el marco de la caída de Al Assad en la ofensiva emprendida días antes por una coalición de yihadistas y rebeldes y encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS). Fundadas en noviembre de 2012, constituyeron una de las formaciones paramilitares más destacadas que apoyaron al mandatario sirio durante la guerra civil.