La Fiscalía pide en apelación una pena de cinco años de inhabilitación para Le Pen sin ejecución inmediata

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen - Europa Press/Contacto/Alexis Sciard

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía francesa ha solicitado este martes una condena de cuatro años de prisión, uno de ellos en libertad vigilada, y cinco años de inhabilitación sin ejecución inmediata contra la líder ultraderechista Marine Le Pen en su juicio en apelación por malversar fondos europeos para pagar a trabajadores de su partido, Agrupación Nacional (AN), entre 2004 y 2016.

Tras once días de juicio, los dos fiscales adjuntos, Stéphane Madoz-Blanchet y Thierry Ramonatxo, han pedido tres años de prisión y uno de libertad vigilada, bajo la modalidad de tobillera electrónica, mientras que también han solicitado una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación, según la cadena France Info.

La Fiscalía no ha solicitado la ejecución provisional ni inmediata de la sentencia ante la ausencia de reincidencia por parte de Le Pen, si bien hasta que el tribunal de apelaciones emita su fallo, previsiblemente en verano, las aspiraciones de Le Pen para presentarse a las presidenciales siguen en jaque.

En el caso de que el tribunal de apelaciones se pronuncie en la misma línea que la Fiscalía, la líder ultraderechista podría apelar la decisión ante el Tribunal de Casación y postularse mientras espera la ejecución de su inhabilitación.

El Ministerio Público también ha pedido penas de cárcel contra otros once acusados en el marco de la trama, entre ellos el exdiputado europeo Fernand Le Rachinel, el exdiputado europeo Bruno Gollnisch, o el actual diputado Julien Odoul, entre otros.

Según las investigaciones, Le Pen y el resto de coacusados desviaron las dietas mensuales que recibían los diputados ultraderechistas en el Parlamento Europeo para pagar a asistentes parlamentarios para pagar los gastos de los empleados del partido, incluyendo guardaespaldas. El objetivo era aliviar las finanzas de la formación política.