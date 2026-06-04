La Fiscalía pide cadena perpetua para el presunto autor del atentado contra un mercado navideño en Magdeburgo

Archivo - El acusado por el atropello múltiple en Magdeburgo (Alemania) - Klaus-Dietmar Gabbert/dpa - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Naumburgo, en el estado federado alemán de Sajonia-Anhalt, ha solicitado este jueves cadena perpetua para un ciudadano saudí de 50 años acusado de ser responsable del atentado con coche perpetrado en 2024 en un mercadillo navideño de la ciudad de Magdeburgo, en el este del país, un atropello múltiple que se saldó con seis personas muertas y más de 300 heridos.

El fiscal jefe Matthias Böttcher ha indicado ante un tribunal regional de Magdeburgo que el presunto autor, identificado como Taleb A., debe ser condenado a cadena perpetua porque los presuntos actos violentos que cometió superan "toda comprensión humana por su magnitud", según ha recogido la agencia de noticias alemana DPA.

Bottcher ha explicado que el acusado --diagnosticado con un trastorno de personalidad narcisista-- planeó de forma detallada el crimen, si bien no había objetivos ideológicos detrás de sus actos violentos, puesto que su verdadera motivación residía en un conflicto con una ONG de ayuda a refugiados de Colonia contra la que perdió en los tribunales.

La Fiscalía ya acusó al hombre, un psiquiatra que trabajaba en un centro psiquiátrico de alta seguridad para delincuentes con enfermedades mentales en Bernburg, de seis cargos de asesinato y 338 de intento de asesinato, entre otros. El juicio, que ha contado con testimonios de hasta 100 personas, arrancó en noviembre de 2025.