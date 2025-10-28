La Fiscalía de Polonia solicita el arresto de un exministro de Justicia acusado de corrupción

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Polonia, encabezada por el ministro de Justicia, Waldemar Zurek, ha solicitado este martes al Parlamento que levante la inmunidad de un antiguo titular de esta misma cartera, Zbigniew Ziobro, para que sea detenido por supuestas actividades corruptas.

Zurek, que ejerció de ministro durante el Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS), está señalado por la presunta malversación de un fondo público destinado a ayudar a víctimas de la delincuencia, según una portavoz de la Fiscalía citada por la agencia de noticias oficial PAP.

A Ziobro se le acusa de hasta 26 posibles delitos y, según el Ministerio Público, hay "numerosas pruebas" que justifican su arresto. Los investigadores sospechan que el exministro "fundó y lideró una organización criminal" que incluía a otros funcionarios para desviar en total más de 35 millones de euros.

La Fiscalía ya había puesto antes en el punto de mira al 'número dos' de Ziobro, Marcin Romanowski, que terminó huyendo a Hungría y recibiendo asilo político. El Gobierno de Donald Tusk ha abogado por revisar a fondo las actividades del anterior Ejecutivo, que perdió el poder tras las elecciones de octubre de 2023.