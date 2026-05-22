La Fiscalía de Roma baraja como casos de tortura las detenciones de los activistas de la flotilla en Israel

El diputado del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) Dario Carotenuto llega a Roma tras ser detenido en Israel por participar en la Global Sumud Flotilla - Cecilia Fabiano / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Roma baraja como posibles casos de tortura las detenciones de los activistas de la última flotilla interceptada por la Armada de Israel en aguas internacionales en el mar Mediterráneo cuando intentaba llegar a la Franja de Gaza para romper el bloqueo humanitario.

Un total de 50 activistas de la flotilla han sido hospitalizados en la ciudad turca de Estambul por lesiones sufridas durante su detención en Israel, entre ellos un ciudadano italiano. "Estamos intentando obtener información sobre su estado de salud", ha indicado la portavoz italiana de la Global Sumud Flotilla, Elena Delia, según ha recogido la agencia de noticias AdnKronos.

Uno de los primeros en prestar declaración ante los fiscales ha sido el diputado del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) Dario Carotenuto, que participó en la flotilla y llegó en la víspera a la capital, Roma, junto al periodista Alessandro Mantovani tras hacer una escala en Grecia.

La Fiscalía, que ya ha abierto otras investigaciones sobre las misiones anteriores de la flotilla, baraja también otros delitos, como secuestro y violencia sexual. Los fiscales tendrán que recabar ahora todos los testimonios de los activistas expulsados de Israel.

En el expediente también consta el vídeo publicado en redes sociales por el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, en el que se ve a los activistas con las manos esposadas y siendo objeto de burla en el puerto de Ashdod.

La Global Sumud Flotilla ha publicado fotografías en las últimas horas de activistas con heridas y moratones por el cuerpo, mientras que también ha denunciado "al menos 15 casos de agresiones sexuales" entre sus participantes, "incluyendo violaciones".