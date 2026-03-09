La Fiscalía de Teherán presenta cargos penales contra Trump y Netanyahu

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/POOL - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Teherán ha anunciado la presentación de cargos penales contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por ordenar bombardeos contra Irán.

El pliego de cargos incluye además a "todos los comandantes, instigadores, dirigentes, cómplices, diputados y facilitadores" de los "actos criminales relacionados con los recientes ataques contra el territorio de la República Islámica de Irán", informa la televisión pública iraní IRIB.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Este mismo lunes, las autoridades iraníes han informado de que 190 de los fallecidos son menores de 18 años y han denunciado que hay 29 hospitales, 41 centros de salud y 18 centros de emergencia sanitaria dañados en los ataques.