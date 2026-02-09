La Fiscalía de Venezuela apunta que el opositor Guanipa fue detenido por incumplir "condiciones" de la excarcelación

Archivo - Juan Pablo Guanipa junto a María Corina Machado. - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Venezuela ha explicado este lunes que la detención otra vez del opositor Juan Pablo Guanipa se debe a que incumplió las "condiciones" impuestas a su excarcelación y ha solicitado que se le imponga arresto domiciliario.

La familia de Guanipa denunció el domingo que había sido "secuestrado" apenas horas después de su excarcelación. Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que, en base a "sus atribuciones constitucionales y legales", ha solicitado a las autoridades competentes que se revoque la excarcelación del dirigente opositor por "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas".

"Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta el órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir a medida previamente otorgada", ha explicado el Ministerio Público en un comunicado.

En ese sentido, la Fiscalía ha informado de que ha solicitado que Guanipa pase a régimen de detención domiciliaria. El opositor era uno de los últimos dirigentes políticos de mayor rango que permanecía en prisión.

Su liberación, de apenas doce horas, se produjo en vísperas de la ley de amnistía que este martes el Gobierno venezolano tiene previsto sancionar y con la que, previsiblemente, saldrán de las cárceles los presos políticos.

Guanipa, exgobernador de Zulia, es dirigente del partido Primero Justicia y aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado. Fue detenido el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias, y fue acusado de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir.

El opositor pasó diez meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Fue candidato de Primero Justicia para las primarias de la oposición venezolana en 2023, si bien finalmente su candidatura no prosperó.