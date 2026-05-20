El fisco de EEUU tendrá "prohibido para siempre" examinar las declaraciones de impuestos pasadas de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este martes la prohibición "para siempre" al fisco estadounidense de examinar las declaraciones de impuestos anteriores del presidente del país, Donald Trump, como parte de una ampliación al acuerdo anunciado en la víspera por el que el inquilino de la Casa Blanca retira su demanda contra la hacienda norteamericana por la filtración de varias de sus antiguas declaraciones.

Se trata de una orden firmada este martes por el fiscal general interino, Todd Blanche, según la cual el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) tiene "prohibido para siempre" examinar las declaraciones de impuestos anteriores de Trump, según ha podido comprobar Europa Press.

En concreto, el memorando prohíbe al IRS presentar demandas contra Trump, su familia o sus empresas, declarando que la agencia "libera, renuncia y absuelve" su acción pendiente y queda "permanentemente inhabilitada e impedida" de presentar demandas contra el magnate republicano, sea por cuestiones "conocidas actualmente o desconocidas".

Al hilo, un portavoz del Departamento de Justicia ha manifestado en declaraciones distribuidas a múltiples medios estadounidenses que la orden "se refiere únicamente a las auditorías existentes, no a futuras". Asimismo, ha justificado esta ampliación del acuerdo de sobreseimiento, alegando que, "como es habitual en los acuerdos extrajudiciales, ambas partes han renunciado a una serie de reclamaciones que se habían presentado o que podrían haberse presentado".

"No tendría mucho sentido llegar a un acuerdo sobre varias reclamaciones importantes si cualquiera de las partes pudiera simplemente dar marcha atrás e intentar presentar nuevas reclamaciones adversas que podrían haberse interpuesto anteriormente", ha agregado.

De este modo, el Departamento de Justicia ha agregado una nueva capa al acuerdo por el que Trump acordó en la víspera retirar la demanda que interpuso junto a sus hijos Donald y Eric, además de la Organización Trump, a finales de enero contra el fisco por la que pedía 10.000 millones de dólares (más de 8.380 millones de euros) tras la filtración de su declaración de impuestos a medios de comunicación por parte de un excontratista de la entidad actualmente encarcelado.

A cambio, las autoridades estadounidenses crearán un fondo de 1,7 billones de dólares (1,4 billones de euros) para compensar a quienes hayan sido víctimas de "instrumentalización" de la Justicia en anteriores administraciones. El fondo contará con una comisión de cinco miembros nombrados por el fiscal general para emitir las disculpas y otorgas las compensaciones monetarias adecuadas a quienes reclamen, hasta el 15 de diciembre de 2028, poco más de un mes antes de la toma de posesión del próximo presidente o presidenta del país, cuando dejará de procesar solicitudes. El monto que quede a esa fecha será reembolsado al Gobierno federal, ha indicado el Departamento.