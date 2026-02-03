El forense de Hennepin (Minnesota) confirma como homicidio la muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales

Un retrato de Alex Pretti en una vigilia por su muerte celebrada frente al Centro Médico de Asuntos de Veteranos en Minneapolis en el que trabajaba - Europa Press/Contacto/Holden Smith

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La oficina forense del condado de Hennepin, en Minnesota, ha clasificado este lunes como un homicidio la muerte a tiros del enfermero estadounidense de 37 años Alex Pretti a manos de agentes federales, igual que lo hiciera con Renée Good, una ciudadana también estadounidense y de 37 años muerta por disparos de un miembro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el marco de las redadas antimigratorias dirigidas por la Administración de Donald Trump en el citado estado, en particular en Minneapolis.

El informe oficial, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge "homicidio" como la forma en la que murió y, como causa, "múltiples heridas por disparos" que ocurrieron al ser "tiroteado por agentes de las fuerzas del orden", si bien no precisa cuántos ni en cuántas ocasiones, aunque el Departamento de Seguridad Nacional reconoció que fueron dos agentes y el diario local 'Minnesota Star Tribune' cifra en diez los disparos ejecutados.

El anuncio, que designa la muerte de Pretti del mismo modo que la de Good, llega un día después de que el portal de investigación periodística ProPublica identificara en base a varios registros oficiales a los dos agentes que dispararon a Pretti como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza, y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés), quienes fueron asignados por las autoridades federales para la operación desplegada en Minnesota y bautizada como 'Metro Surge'.

Ochoa, de 43 años, forma parte de la Patrulla Fronteriza desde que se uniera en 2018 a la CBP, mientras que Gutiérrez (35), se incorporó en 2014 y trabaja para la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, aunque está asignado a un equipo de respuesta especial que realiza operaciones de alto riesgo similares a las de las unidades SWAT de la Policía. Ambos son del sur de Texas.