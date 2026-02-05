El Foro Económico Mundial inicia una investigación contra su director ejecutivo por sus vínculos con Epstein

El exministro de Exteriores noruego Borge Brende y actual director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM) - Europa Press/Contacto/Lian Yi

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Foro Económico Mundial (FEM) ha abierto este jueves una investigación independiente contra Borge Brende, exministro de Exteriores noruego y actual director ejecutivo de la organización, con sede en Davos (Suiza), por su vínculo con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"En 2019, informé a Klaus Schwab (fundador del foro y exdirector ejecutivo del Foro) de mis contactos con Epstein. Se ha iniciado una investigación externa y espero con interés su conclusión. No puedo hacer más comentarios hasta que concluya", ha confirmado el propio Brende en declaraciones a la cadena noruega TV2.

La investigación, solicitada por iniciativa propia, pretende aclarar las circunstancias alrededor de los correos electrónicos y mensajes de texto que han salido a la luz entre Brende y Epstein tras la difusión de más de tres millones de archivos relacionados con la red de pedofilia que lideraba el magnate estadounidense.

EL EXPRESIDENTE EJECUTIVO NIEGA LA VERSIÓN DE BRENDE

Por su lado, Schwab, que fundió el foro en 1971 y dejó su cargo como presidente ejecutivo en 2024, ha negado las afirmaciones de Brende de que informó internamente sobre sus contactos con Epstein y ha asegurado que considera emprender acciones legales por daños a su reputación en una carta enviada al diario suizo 'Neue Zürcher Zeitung'.

Brende, que ha pedido perdón por lo sucedido y ha afirmado que debería haber revisado de forma más exhaustiva el historial de Epstein, cenó con el influyente multimillonario en hasta tres ocasiones en su domicilio en Nueva York, encuentros a los que acudieron también empresarios y otras figuras de la élite económica.

Los documentos muestran que permanecieron en contacto hasta poco antes de que fuera arrestado en 2019. El caso Epstein también ha afectado a otras personalidades importantes de Noruega, como la princesa heredera, Mette-Marit --quien tuvo una relación cercana con el magnate-- o el ex primer ministro Thorbjorn Jagland, quien por aquel entonces era secretario general del Consejo de Europa.