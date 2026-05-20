Francia anuncia que prepara una visita de Estado de Mohammed VI para firmar un tratado bilateral con Marruecos

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, desde la capital de Marruecos, Rabat - MINISTERIO DE EXTERIORES DE FRANCIA

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha anunciado este miércoles que el Gobierno está preparando una visita de Estado a la capital francesa, París, de Mohamed VI con el objetivo de firmar un importante tratado bilateral con Marruecos.

"Nos preparamos para recibir a Su Majestad en una visita de Estado a Francia que constituirá un hito histórico para las relaciones franco-marroquíes", ha expresado Barrot desde la capital marroquí, Rabat, junto al ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita.

Barrot ha afirmado que "para Francia sería el primer tratado de este tipo con un país no europeo" y ha subrayado que los "motores" de la relación bilateral "funcionan a pleno rendimiento" desde la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, a Marruecos en octubre de 2024.

El objetivo, según el titular de Exteriores francés, es "sentar las bases de la relación franco-marroquí para las próximas décadas", si bien no ha informado sobre la fecha de la eventual visita de Estado del monarca en el marco de una rueda de prensa celebrada con posterioridad a una conferencia ministerial sobre mantenimiento de la paz en el sector francófono.

El progresivo acercamiento de Francia a Marruecos, especialmente después de que el presidente francés reconociese la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española del Sáhara Occidental, ha disparado las tensiones con su país vecino, Argelia.