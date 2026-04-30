Francia celebrará el 12 de junio una cumbre internacional sobre la solución de dos Estados

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha anunciado este jueves que la capital, París, acogerá una cumbre internacional el próximo 12 de junio sobre la solución de dos estados que reunirá a actores israelíes y palestinos comprometidos con la paz en la región de Oriente Próximo.

"Un año después del llamamiento de París del 13 de junio de 2025, en vísperas de la cumbre del G7 que Francia presidirá este año, queremos escuchar nuevamente a quienes sobre el terreno construyen cada día las condiciones para crear confianza y paz", ha dicho en un discurso de cerca de ocho minutos.

Barrot ha instado así a reanudar el diálogo político entre israelíes y palestinos, afirmando que "este año puede ser decisivo" para el futuro de la región, y calificando de "acto de justicia histórica" el reconocimiento por parte de Francia del Estado palestino el 22 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Esto se produce después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara en junio de 2025 la suspensión de la cumbre copatrocinada por París y Riad que tenía previsto celebrarse en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para promover la solución de dos Estados en el marco del conflicto de 12 días con Irán.

PIDE EL FIN DEL BLOQUEO SOBRE GAZA

"La guerra interminable y la ocupación no pueden ser un horizonte aceptable para el futuro de Israel", ha expresado Barrot, agregando que este camino "condena a sus hijos a vivir en la angustia, la inseguridad y la amenaza permanente" e instando a las autoridades a optar por la "valentía política, la justicia y la paz".

El ministro ha instado así a Israel a "levantar el bloqueo humanitario impuesto a Gaza", "poner fin a la colonización y la ocupación", así como renunciar a "toda lógica de anexión". "Es en el interés del pueblo palestino, pero también el de Israel, su propia seguridad y el futuro de su democracia", ha argüido.

De la misma forma, ha hecho un llamamiento a las autoridades palestinas para que construyan instituciones "legítimas, responsables y democráticas", instando así a elegir la no violencia, el pluralismo político y el estado de derecho.

"Deben condenar sin ambigüedades el terrorismo y comprometerse plenamente con el reconocimiento duradero y recíproco de Israel y su derecho a vivir en paz y seguridad", ha dicho, añadiendo que deben asegurar una "gobernancia unificada, transparente y ejemplar, capaz de responder a las aspiraciones profundas" del pueblo palestino.