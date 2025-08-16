Francia denuncia la detención "infundada" en Malí de su ciudadano Yann Vezilier, acusado de desestabilizar el país

El líder de la junta maliense, Assimi Goita, recibe a cuatro camioneros marroquíes secuestrados a principios de año por Estado Islámico (imagen de archivo) - PRESIDENCIA DE MALÍ EN X

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Francia ha denunciado que las autoridades militares de Malí han detenido sin razón a su ciudadano Yann Vezilier, que se encuentra entre la decena de arrestados esta semana por participar en un plan, según el Ejército maliense, para desestabilizar el país.

Según fuentes de Exteriores a la agencia Bloomberg, estas acusaciones son completamente "infundadas" y Vezilier no es más que un empleado de la Embajada de Francia en el país.

"Se está dialogando con las autoridades malienses para disipar cualquier malentendido", de acuerdo con Exteriores.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de los gobiernos occidentales.

Las autoridades malienses acabaron confirmando esta semana la detención, el 1 de agosto, de los participantes en este "acto subversivo", empezando por el que fuera gobernador de la céntrica región de Mopti, Abass Dembélé, hasta que acabó destituido del cargo por la junta.

A mediados del mes pasado, Goita promulgó una ley para modificar la Carta de Transición y hacerse con un mandato de cinco años renovable en el futuro, en medio de las críticas de la oposición por sus esfuerzos para consolidarse en el poder.

El documento, fechado el 8 de julio supone que, "a partir de la promulgación", el presidente de transición "garantizará el cumplimiento de la Constitución y la Carta de Transición" y ejercerá como jefe de Estado por un periodo de cinco años, renovable cuantas veces sea necesario, hasta la pacificación del país".