Francia entrega sistemas de defensa aérea a sus aliados en Oriente Próximo

La ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Catherine Vautrin, ha afirmado este martes que el país ya ha hecho entrega de sistemas de defensa aérea a sus aliados en Oriente Próximo, entre ellos Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar, a medida que avanza la ofensiva puesta en marcha por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Francia presta actualmente apoyo a los países aliados con los que tiene acuerdos de defensa, países que fueron atacados y han solicitado asistencia", ha declarado la ministra de Defensa, que ha precisado que la ayuda francesa incluye, entre otras cosas, "los vuelos con cazas Rafale, que ya están estacionados en Emiratos". "También hay sistemas de misiles tierra-aire", ha añadido.

Aunque ha asegurado que Francia "no es parte del conflicto", ha afirmado que, en lo referente a Chipre, "la fragata 'Languedoc' ya se encuentra frente a sus costas". "También hemos enviado recursos militares adicionales en señal de apoyo a los chipriotas. En cuanto al portaaviones 'Charles de Gaulle' y la decisión de reubicarlo en el Mediterráneo, tardará siete días en llegar", ha aclarado durante una entrevista con el diario 'Var-Matin'.

Sobre la posibilidad de que este despliegue pueda ser utilizado contra Irán, ha indicado que "la postura es defensiva" y ha recordado que los 'Rafale' están presentes en Jordania, pero también en Emiratos. "Pueden ser utilizados para proteger nuestras bases y el espacio aéreo de nuestros aliados", ha afirmado.

Asimismo, ha puntualizado que esto también es utilizado para "la seguridad de los ciudadanos". "Hay un buque portahelicópteros alerta y que podría partir pronto a esta zona para evacuar a nuestros ciudadanos", ha añadido.