Francia impone una prohibición de entrada al país al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich

Archivo - El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, durante un acto en junio de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Saeed Qaq - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia ha anunciado este martes la imposición de una prohibición de entrada al país al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, por "promover activamente la anexión de Cisjordania" e impulsar la construcción de asentamientos en territorio palestino, entre otras acciones.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha realizado el anuncio al hilo de una batería de sanciones junto a Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega contra "responsables de la intensificación de la colonización y actos de violencia en Cisjordania".

"A título nacional, hemos prohibido la entrada a nuestro territorio al ministro Bezalel Smotrich, a cuatro líderes de organizaciones de colonos y a 21 colonos violentos", ha manifestado el jefe de la diplomacia francesa a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha subrayado que "Smotrich promueve activamente la anexión de Cisjordania, que reivindica abiertamente, la creación de nuevos asentamientos en Cisjordania, la colonización de Gaza, el colapso económico de la Autoridad Palestina y sus consecuencias perjudiciales para la población palestina".

"Esta es una política que la inmensa mayoría de la comunidad internacional, firmemente comprometida con la solución de dos Estados, no puede aceptar", ha zanjado Barrot, sin que Smotrich o las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora sobre la decisión.

El paso llega poco más de dos semanas después de que Francia anunciara que prohibía "con efecto inmediato", la entrada en el país del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, por el maltrato a los integrantes de la última flotilla humanitaria para Gaza interceptada por Israel en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

Tanto Ben Gvir como Smotrich son dos de las caras más conocidas del ala dura del Gobierno de Israel, encabezado por el Likud de Benjamin Netanyahu e integrado por partidos ultraderechistas y ultranacionalistas, entre crecientes críticas internacionales por las acciones israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados y el aumento de la violencia de los colonos.

El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a la ley, a pesar de las críticas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este sentido.