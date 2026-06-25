Francia intercepta un buque de la 'flota rusa fantasma' frente a las costas de Sicilia

Emmanuel Macron, presidente de Francia. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha informado este jueves de que la Armada de su país interceptó el martes frente a las costas de Sicilia al petrolero 'Deliver', que supuestamente forma parte de la llamada 'flota fantasma' con la que Rusia intenta sortear las sanciones internacionales.

"No vamos a dejar que la flota fantasma eluda las sanciones y financie los esfuerzos de guerra ruso", ha dicho Macron, destacando que esta operación se llevó a cabo "unos días después" de otra de similares características realizada por las fuerzas británicas. "Europa está decidida", ha enfatizado en redes sociales.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Fabien Mandon, ha detallado que este buque petrolero de carga viajaba con bandera de Camerún y había zarpado desde la localidad rusa de Primorsk, a orillas del mar Báltico.

Mandon ha explicado que esta operación, realizada en virtud del artículo 110 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, "tenía como objetivo verificar la nacionalidad de un buque sospechoso de enarbolar una bandera falsa".

Al igual que el presidente Macron, el jefe del Estado Mayor ha destacado que esta operación "ilustra el compromiso y la determinación constantes de Francia y sus socios para garantizar el cumplimiento del derecho internacional".

Francia, ha dicho, "perseguirá todos los esfuerzos necesarios para aumentar el coste de la guerra para Rusia y permitir la llegada de una paz robusta y duradera en Ucrania".

La Unión Europea mantiene sanciones contra más de 600 de estos buques a los que deniega el acceso a puertos y servicios en Europa. Otros barcos e infraestructuras, como puertos y refinerías, que apoyan las actividades de la flota ilegal también están en el foco de las sanciones.