Francia investiga "torturas" y "crímenes de guerra" hacia sus nacionales de la flotilla interceptada en mayo

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot - Europa Press/Contacto/Telmo Pinto

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía francesa ha anunciado este viernes la apertura de una investigación por delitos de "torturas" y "crímenes de guerra" por parte de las autoridades israelíes contra sus nacionales detenidos tras participar en una reciente flotilla para poner fin al bloqueo sobre la Franja de Gaza.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia ha confirmado en declaraciones a Europa Press el inicio, este mismo viernes, de "una investigación preliminar por los delitos de tortura, según lo define la Convención de Nueva York de 10 de diciembre de 1984" así como por "crímenes de guerra", indicando que dicho proceso ha sido "encomendado a la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad (OCLCH)".

El procedimiento responde a una "denuncia presentada" (...) por el Ministerio de Exteriores el pasado 28 de mayo, según ha precisado la Fiscalía francesa, sin dar más detalles al respecto.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, explicó entonces en declaraciones a la emisora France Info que contactó a la Fiscalía en base a un "informe" del consúl general de Francia en Turquía "en el que se detallaban casos de violencia sexual, exposición al frío, palizas y humillaciones reiteradas a ciudadanos franceses; todos ellos actos que podrían constituir delitos penales".

El caso se refiere a la interceptación de la flotilla humanitaria con destino a Gaza frente a la costa de Chipre el pasado 18 de mayo por la Armada israelí, que detuvo y trasladó a Israel a sus activistas antes de deportarlos a sus respectivos países de origen.

Durante su arresto, el ministro de Seguridad nacional israelí, Itamar Ben Gvir, difundió un vídeo en el que se le observaba paseando entre los voluntarios arrodillados, esposados y con la cabeza pegada al suelo, lo que generó numerosas críticas y protestas por parte de numerosos países.

A ello se suma que varios de los activistas denunciaron "violencia extrema", "acoso sexual y humillación" mientras permanecían bajo custodia de las autoridades israelíes, según recogió entonces el grupo de abogados Adalah, que brinda asesoría legal a participantes de la misión humanitaria.