Francia, Italia y Grecia coordinan el refuerzo militar de Chipre tras la escalada de la guerra en Irán

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Francia, Italia y Grecia han acordado este jueves reforzar militarmente a Chipre tras la escalada de la guerra en Irán y ante los ataques sufridos por la isla contra una base militar británica en su territorio.

En una llamada a iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, ha acordado con la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, "coordinar el envío de medios militares a Chipre y al Mediterráneo oriental", señalan fuentes diplomáticas francesas a Europa Press.

Así, Macron ha propuesto trabajar conjuntamente con Italia y Grecia con el objetivo de garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo.

El presidente francés anunció este martes el despliegue de cazas Rafale para elevar la defensa antiaérea del golfo Pérsico, así como la movilización de medios navales en el mar Mediterráneo en medio de la guerra regional desencadenada por la ofensiva masiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En concreto, Francia ha ofrecido un caza Rafale adicional de defensa antiaérea y la fragata 'Languedoc' a Chipre, ante los ataques contra una base militar británica que acoge en su territorio. Para salvaguardar la navegación en el canal de Suez, Macron ha ordenado el traslado del portaaviones 'Charles de Gaulle', con capacidad de alojar hasta 40 aeronaves, para responder a la amenaza al comercio en el mar Rojo.

Por su lado, Grecia ha enviado dos fragatas y aviones F-16 a la isla tras registrarse daños en la base militar de Reino Unido de Akrotiri en el marco de la represalia de Irán a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.