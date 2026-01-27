Francia responde a Rutte que los europeos "pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participa en reunión en el Parlamento Europeo. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

El ministro de Exteriores francés, Jean-Nöel Barrot, ha contestado este martes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que los países europeos "pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad", después de que el jefe de la OTAN asegurara que no es realista pensar que el continente puede prescindir de Estados Unidos para defenderse.

"No, querido Mark Rutte. Los europeos pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad", ha afirmado el titular de Exteriores francés en un mensaje en respuesta a las declaraciones de Rutte en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo.

Barrot ha recalcado que incluso la Administración de Estados Unidos "está de acuerdo" en que los aliados europeos se refuercen. "Es el pilar europeo de la OTAN", ha reivindicado.

Rutte afirmó ante los eurodiputados que Europa y Estados Unidos se necesitan mutuamente. Ante aquellos que piensan que "la Unión Europea o Europa en su conjunto puede defenderse sin Estados Unidos", dijo el líder de la OTAN, "Sigan soñando, no pueden, nos necesitamos mutuamente", ironizó.