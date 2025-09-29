Frederiksen defiende alianzas con la UE y la OTAN porque "nadie puede hacer frente solo a una guerra híbrida"

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha afirmado que Europa vive bajo "una nueva realidad" en la que se hacen más necesarias que nunca tener a aliados tanto en la UE como en la OTAN, puesto que "nadie puede hacer frente por sí solo a un guerra híbrida" como la que se le atribuye a Rusia.

Frederiksen ha recordado este lunes en un mensaje en su perfil de Facebook que varios países europeos han sido escenario de incidentes de seguridad en estos últimos días, bien por la entrada de drones o por la detección de cazas rusos. "Una situación muy grave" que, a su juicio, requiere de "alianzas fuertes".

"Cooperaremos más con nuestros vecinos", ha dicho la primera ministra danesa, anfitriona esta semana de una reunión de la Comunidad Política Europea y del Consejo Europeo que ya ha llevado a la vecina Suecia a brindar ayuda militar a Dinamarca para prevenir precisamente potenciales amenazas con drones.

Frederiksen, que se ha ofrecido a "ayudar" cuando la amenaza se cierna sobre otros países, ha reconocido que, a día de hoy, las autoridades aún no pueden acreditar al cien por cien la autoría de los incidentes con drones, pero ha vuelto a insistir en que Rusia representa la principal amenaza.

Su presidente, Vladimir Putin, "quiere dividirnos" y "haré lo que pueda para que no lo logre", ha añadido la dirigente danesa, que en los últimos días ya había endurecido su discurso sobre Moscú tras una serie de incidentes que han afectado a varios aeropuertos de Dinamarca.