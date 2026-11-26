Archivo - Militares de las Fuerzas Armadas del Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen - Mohammad Bashir Aldaher / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas del Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen han asegurado haber dejado 109 muertos o heridos entre las filas y mandos de la insurgencia hutí este miércoles, en el que han reivindicado "21 ataques aéreos, 577 ataques de artillería de campaña, 36 ataques con drones y 20 ataques con cohetes".

En estas operaciones, además de las bajas y lesiones que afirman haber causado, las fuerzas del Ejecutivo radicado en Adén han afirmado haber destruido o provocado daños a 76 vehículos, equipos de combate y material militar de los rebeldes, según ha señalado en redes sociales el portavoz militar, Abdulá al Nuzaili.

Asimismo, el Ejército yemení ha afirmado que sus uniformados continúan combatiendo contra los hutíes en los frentes de Marib, Yauf, Taiz, Lahij y el norte, atacando a sus filas y "contrarrestando sus movimientos".

"Las Fuerzas Armadas afirman que continuarán la Operación 'Amanecer de Yemen' hasta que se alcancen plenamente sus objetivos, sin dejar de mantener su firme compromiso con la protección de la población civil y las infraestructuras civiles", concluye el mensaje.

El Ejército vinculado al Gobierno reconocido continúa así sus operaciones contra la insurgencia hutí y con el respaldo de Arabia Saudí, líder de la coalición para Yemen y país donde los rebeldes han puesto el foco, lanzando drones y misiles contra sus ciudades, puertos e instalaciones petroleras.