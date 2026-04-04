Las Fuerzas Armadas de Haití declaran el estado de alerta máxima ante el incremento de la violencia en el país

Archivo - Bandera de Haití en Puerto Príncipe, la capital del país - Europa Press/Contacto/Jose A. Iglesias - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Haití (FAd'H) ha decidido activar a partir del próximo 6 de abril la denominada 'Condición D', el nivel más alto de alerta dentro de la institución militar, en un contexto marcado por el aumento de la violencia en el país, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido en la madrugada de este viernes.

"Ante la inminencia de operaciones militares sobre el terreno, el Alto Mando ordena la transición a la Condición D para todas las unidades y organizaciones militares en todo el territorio nacional, a partir del lunes 6 de abril de 2026", se lee en el comunicado castrense, recogido por el portal de noticias Haití Libre.

La disposición contempla la aplicación de una serie de "medidas obligatorias" que entrarán en vigor con carácter "inmediato" y que habrán de cumplirse de forma estricta, recayendo "directamente" la implementación de estas directrices sobre los comandantes de unidad.

Entre ellas figuran la movilización del personal militar; la cancelación de excedencias, permisos y licencias "hasta nuevo aviso"; la obligatoriedad del uso del uniforme oficial en las instalaciones militares; y el refuerzo de la seguridad en las infraestructuras militares, incluido el "control sistemático de vehículos y personal en los puntos de acceso" a las bases.

Así las cosas, "cualquier violación o acto de negligencia será sancionado con firmeza, de acuerdo con el Código de Justicia Militar", apunta el escrito, incidiendo en que se aplicará una "política de tolerancia cero" ante cualquier muestra de indisciplina.

La denominada 'Condición D' implica un nivel de alerta extremo, propio de un "estado de sitio" o ante un riesgo inminente, y requiere poder contar con la mayor cantidad posible de personal bajo las órdenes del comandante.

Este memorando llega en un momento marcado por la "expansión" de las pandillas en Haití más allá de Puerto Príncipe, la capital de un país que ha registrado al menos 5.519 muertes por los actos violentos perpetrados por estos grupos armados y por las actuaciones contra ellos desde las fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, según datos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.