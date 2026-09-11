Las Fuerzas Armadas de Yemen anuncian una contraofensiva de las zonas tomadas por los hutíes en Bab el Mandeb

Archivo - El presidente de Yemen, Rashad Mohammed al Alimi - President Rashad Al Alimi apaim / Zuma Press / Eu

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Yemen han anunciado este viernes bombardeos contra la costa occidental y ha instado a la población civil a evitar la ruta entre Taiz, Dhubab y Moca, tras la toma de esta y otras estratégicas localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb por parte de los hutíes.

"La Fuerza Aérea ha iniciado los bombardeos en la zona de ataque previamente anunciada. Pedimos a la población civil que evite utilizar la carretera de Taiz a Moca, así como la de Moca a DhuBab", ha señalado en redes sociales el portavoz del Ejército de Yemen, Majed Abdulá al Nuzaily.

El coronel, que ha emplazado a los ciudadanos a que se abstengan de circular por "las carreteras prohibidas hasta nuevo aviso", ha difundido asimismo un mapa, delimitando la zona que las tropas del Gobierno reconocido internacionalmente pretenden arrebatar al grupo rebelde.

La insurgencia ha asegurado este mismo viernes que la ofensiva lanzada la semana pasada contra las fuerzas de las autoridades yemeníes, respaldadas por Arabia Saudí, ha sido un "éxito", después de que en la víspera se hicieran con el control de Moca --cuyo aeropuerto ha sido objetivo de bombardeos saudíes durante las últimas horas, según medios yemeníes-- y continuaran avanzando hasta hacerse con Dhubab y Murad, tomando así la totalidad de la franja costera en el mar Rojo que no estaba en sus manos.

Su portavoz militar, Yahya Sari, ha celebrado que las fuerzas apoyadas por Riad no han logrado impedir los avances de los hutíes, que se habrían hecho con seis localidades en las provincias de Taiz y Hodeida, "abarcando una superficie total de 5.400 kilómetros cuadrados". Asimismo, ha hecho hincapié en que "cientos de efectivos" de las tropas rivales han muerto, han resultado heridos o han sido capturados.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión qatarí Al Yazira, las fuerzas gubernamentales se han visto forzadas a retirarse ante la presión militar de los hutíes, que habrían avanzado tras ello hacia las islas de Mayun y Zuqar, en Bab el Mandeb, donde continúan los combates, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente.

El estrecho de Bab el Mandeb, que separa la península Arábiga del Cuerno de África, tiene una extensión de unos 29 kilómetros, por lo que el posicionamiento de fuerzas en esta zona de Yemen permitiría a los hutíes --un grupo respaldado por Irán, pese a sus diferencias ideológicas y organizativas-- amenazar el tránsito incluso con sus capacidades de artillería.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.

MSF ALERTA DE NECESIDADES "AÚN MAYORES" QUE ANTES DE LA ESCALADA

La escalada del conflicto en territorio yemení y el rápido avance de los hutíes ha tenido un "profundo impacto" en las actividades de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el país así como en las necesidades de la población, ha lamentado el coordinador de la ONG en Adén --capital del Gobierno reconocido internacionalmente--, Lou Cormack.

"Nuestros equipos llevan presentes en Moca y sus alrededores desde 2018. Nuestro trabajo se centra en mejorar el acceso a la atención sanitaria pediátrica y materna, un salvavidas para muchas mujeres y niños en una zona donde el acceso a dicha atención supone un reto diario", ha señalado en un comunicado difundido por la organización.

En Moca, ha precisado, equipos de MSF brindan apoyo al Hospital General y a dos centros de atención materno-infantil situados fuera de la localidad, uno al este y otro al norte.

Estas instalaciones se encuentra al "límite de su capacidad", debido a los crecientes combates y la llegada gradual de personas desplazadas, por lo que se han visto obligados a trasladar a los pacientes en estado crítico a Adén.

La ofensiva de los hutíes "ha cambiado radicalmente la situación", ha advertido Cormack. "En cuestión de horas, se evacuaron los hospitales que prestaban servicios de traumatología en la costa occidental, mientras que un gran número de personas huía de Moca hacia el sur y Adén, entre ellas personal sanitario de los hospitales de la ciudad", ha relatado, indicando que el equipo de MSF permanece en Moca, 30 de sus miembros en el Hospital General.

"Puede que no parezcan muchos, pero su trabajo está salvando vidas", ha agregado ante una situación que califica de "extremadamente difícil" y "estresante", con "casi" la totalidad de centros sanitarios sin funcionamiento, habida cuenta de que su personal ha abandonado la ciudad.

El coordinador de la ONG ha alertado de que si las necesidades médicas de la población ya eran "enormes" antes de la última escalada de violencia, "ahora son aún mayores".