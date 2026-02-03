Las fuerzas gubernamentales de Siria inician su entrada en la ciudad de Qamishli, de mayoría kurda

Despliegue de las fuerzas de seguridad de Siria en la provincia de Hasaka (archivo) - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas gubernamentales de Siria han iniciado este martes su entrada en la ciudad de Qamishli, de mayoría kurda y situada en la provincia de Hasaka, en el marco del acuerdo de integración pactado la semana pasada con las autoridades semiautónomas kurdas tras la última ofensiva de las tropas de Damasco.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión siria Syria TV, un convoy formado por cerca de 20 vehículos, con unos cien miembros de las fuerzas sirias a bordo, ha comenzado a entrar en la ciudad, poco después de que el Ministerio del Interior sirio confirmara que había completado los preparativos para ello.

La cartera recalcó que esta entrada "es parte de la aplicación del acuerdo entre el Gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)", de cara a "aplicar las cláusulas del pacto y empezar a asumir las labores de seguridad" en la ciudad, hasta la fecha uno de los principales bastiones de las autoridades semiautónomas kurdas.

Las partes llegaron a un nuevo acuerdo el pasado viernes después de acusaciones cruzadas de incumplimiento de un pacto previo anunciado por el presidente de transición, Ahmed al Shara, que concedía a Damasco el control absoluto de los puntos estratégicos de la región semiautónoma del noreste del país, concretamente Raqqa, Deir Ezzor y Hasaka.

El acuerdo entre las autoridades centrales sirias y las FDS incluye un "entendimiento" a nivel militar, sobre todo la esperada integración de las fuerzas kurdas en la estructura del Ejército sirio, y a nivel político, la incorporación de las autoridades kurdas del noreste de Siria al ordenamiento nacional.

El pacto fue alcanzado tras la reciente ofensiva de las fuerzas que componen ahora las tropas sirias para forzar a las FDS a aceptar su reintegración y a entregar las zonas que controlan a las autoridades de Damasco, lideradas desde la caída del régimen de Bashar al Assad por Ahmed al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).