Archivo - Imagen de archivo de un militar iraqui - Muntazer Uday Sahib / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades militares de Irak han anunciado este viernes el despliegue de sus fuerzas en la localidad de Jurf al Nasr, una zona controlada por milicias proiraníes Kataib Hezbolá, en medio de la operación para "asegurar" este territorio, tras expirar el ultimátum para que las fuerzas salieran de la zona y permitan una investigación completa sobre un presunto contrabando de petróleo.

En declaraciones a la agencia INA, el portavoz del Estado Mayor del Ejército iraquí, Saba al Numan, ha confirmado la operación anunciada hace días en medio de la polémica por este supuesto contrabando. "El despliegue de las unidades militares en el distrito de Jurf al Nasr se está desarrollando sin contratiempos y de acuerdo con el plan establecido", ha indicado, señalando que los más altos mandos militares "supervisan directamente la ejecución y el avance de la operación".

"Las unidades militares que controlan el sector comenzarán a asegurar todo el distrito de Jurf al Nasr, de acuerdo con las directivas y planes de seguridad aprobados", ha afirmado Al Numan, quien ha añadido que se prevé la apertura gradual de las carreteras que conectan este distrito con otras provincias iraquíes.

El grupo armado es columna vertebral de las poderosas Fuerzas de Movilización Popular (FMP), aliadas de Teherán, una organización enormemente influyente que el Estado iraquí considera incluso como una extensión de sus fuerzas de seguridad, si bien las milicias se han negado a integrarse por completo en este organigrama.

Este distrito es un punto muy delicado porque lleva desde 2014 en manos de las milicias proiraníes, que arrebataron el control de la zona a Estado Islámico. Ya bajo el dominio de estas milicias chiíes (que cambiaron incluso el nombre tradicional de la ciudad, Jurf al Sajar), la población suní de la ciudad acabó abandonando sus hogares en medio de temores por su seguridad, controles y denuncias a las milicias por apropiación de tierras.

El primer ministro del país, Alí al Zaidi, emitió a principios de semana un "ultimátum blando" para que las milicias abandonen la ciudad como muy tarde a las 20.00 del próximo viernes, si bien Bagdad ha señalado que mantenía varias opciones sobre la mesa para abordar la crisis.