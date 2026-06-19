Las fuerzas orientales apoyan la iniciativa de EEUU para avanzar hacia la reunificación administrativa de Libia

Archivo - El jefe de las fuerzas leales a las autoridades asentadas en el este de Libia, Jalifa Haftar, en una fotografía de archivo - Angelos Tzortzinis/dpa - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas libias leales a las autoridades asentadas en el este del país han mostrado su disposición a mantener negociaciones sobre la iniciativa presentada por Estados Unidos para lograr una reunificación administrativa, argumentando que podría abrir el camino para una solución a la crisis, abierta en 2011 tras la captura y ejecución del entonces líder de Libia, Muamar Gadafi.

El Mando General de las Fuerzas Armadas de Libia, encabezado por el general Jalifa Haftar, ha destacado que esta iniciativa "única", presentada por el enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, es diferente "a todas las presentadas anteriormente". "Esta iniciativa está fundamentada en el realismo y en una comprensión exhaustiva de las complejidades de la situación actual", ha valorado.

Así, ha resaltado que en sus contactos con Boulos "se ha percibido un firme compromiso por parte de Estados Unidos a la hora de contribuir de forma efectiva a poner fin a esta larga crisis, que sigue sin resolverse y sin que haya signos de progreso en cualquier otro frente", según un comunicado publicado por las fuerzas de Haftar a través de redes sociales.

"La iniciativa, en su marco general, se centra en unificar el poder ejecutivo como punto de partida para una solución integral. Evita entrar en detalles, dejándolos para negociaciones y debates", ha explicado, al tiempo que ha incidido que esta propuesta "merece una oportunidad", ya que "podría ser el eslabón perdido para una resolución pacífica de la crisis política, que representa una amenaza significativa para la unidad del país".

"Esto allanaría el camino para abordar los asuntos pendientes", ha argumentado, al tiempo que ha hecho hincapié en su disposición a "participar directamente en cualquier proceso de negociación sobre la iniciativa de Boulos para ultimar sus detalles y alcanzar un acuerdo final que sirva al interés supremo del país y trace una hoja de ruta para la celebración de elecciones lo antes posible".

De esta forma, ha reseñado que "hará todo lo que esté en su mano, en servicio de los intereses nacionales supremos, para garantizar el éxito de la iniciativa, siempre y cuando Estados Unidos, la comunidad internacional y las partes locales relevantes la apoyen y garanticen progresos a tal fin", antes de aplaudir los esfuerzos destinados a superar las diferencias en el país africano.

El comunicado ha sido publicado horas después de que las autoridades asentadas en la capital, Trípoli, reconocidas internacionalmente, y el Parlamento con sede en el este de Libia publicaran una 'hoja de ruta' de cara a la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales.

Los jefes del Parlamento, el Consejo Presidencial y el Alto Consejo de Estado han indicado en un comunicado conjunto que la propuesta busca poner fin al periodo de transición y "unificar las instituciones nacionales", con una fecha conjunta para las presidenciales y parlamentarias el 17 de febrero de 2027.

El acuerdo firmado por líderes de las administraciones rivales contempla un documento de principios para la 'hoja de ruta', que busca completar el marco constitucional y legal para las elecciones, unificar las instituciones y reforzar la soberanía, así como aplicar reformas económicas y financieras en el país africano.

De esta forma, las fuerzas de Haftar no se han pronunciado abiertamente contra la propuesta de los tres organismos, si bien su apoyo al plan de Estados Unidos genera dudas sobre los apoyos con los que cuenta cada una de las opciones y la viabilidad por tanto de sendas iniciativas.

El país atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este del país, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.