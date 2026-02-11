Las fuerzas de Pakistán matan a tres supuestos terroristas tras un ataque cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Un soldado paquistaní en Torjam, Pakistán (archivo) - AHMAD KAMAL / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado este miércoles a tres supuestos terroristas en un tiroteo registrado tras un ataque contra un puesto policial en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada en la frontera con Afganistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

La Policía provincial ha especificado que los atacantes lanzaron un asalto durante la madrugada contra un puesto en Uazir, en el distrito de Bannu, antes de afirmar que los agentes lograron matar a tres y herir a nueve, sin pronunciarse sobre muertos entre las fuerzas de seguridad.

Asimismo, ha recalcado que uno de los muertos ha sido identificado como un alto cargo terrorista, al tiempo que ha aplaudido la respuesta de los agentes, incluido un anuncio sobre el pago de bonificaciones económicas a todos ellos, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) --un grupo conocido como los talibán paquistaníes--, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.