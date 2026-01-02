Las fuerzas de Somalia repelen un ataque lanzado por Al Shabaab al norte de Mogadiscio

Archivo - Militares del Ejército de Somalia (archivo) - Europa Press/Contacto/Stuart Price - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han asegurado este viernes haber repelido un ataque lanzado por Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, contra una localidad situada al norte de la capital, Mogadiscio, unos combates en los que el grupo habría sufrido "grandes pérdidas".

"El Ejército Nacional de Somalia y las fuerzas locales han repelido con éxito un ataque lanzado esta mañana por milicianos de Al Shabaab en el área de Uargadi, en la región de Medio Shabelle", ha dicho el Ministerio de Defensa somalí en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, en el que no menciona bajas entre las fuerzas somalíes.

Así, ha resaltado que durante los enfrentamientos ha muerto "el líder que encabezaba el asalto". "Los milicianos que lo acompañaban han sufrido grandes bajas, incluidos muertos y una retirada forzosa", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que hay una operación en marcha para "neutralizar cualquier otra amenaza".

"El Mando del Ejército Nacional de Somalia confirma que la seguridad de Uargadi está totalmente bajo control de las fuerzas gubernamentales y que no hay una amenaza de seguridad inmediata", ha manifestado la cartera, que ha reafirmado su "compromiso" con "erradicar a los elementos terroristas".

Los enfrentamientos han tenido lugar un día después de que Somalia anunciara la muerte de cerca de 30 supuestos miembros de Al Shabaab en Medio Shabelle, así como la de dos altos cargos del grupo, entre ellos uno sobre el que pesaba una recompensa de cinco millones de dólares (cerca de 4,25 millones de euros) por parte de Estados Unidos.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.