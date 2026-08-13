Fujimori pide "paciencia" y "confianza" en su Gobierno para "devolver el orden y la tranquilidad" a Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha pedido este miércoles a la ciudadanía "paciencia" y "confianza" en su Administración, aseverando que su Gobierno "devolverá" el "orden y la tranquilidad" al país en medio de la grave crisis que viene arrastrando a ese respecto.

"No podemos dar resultados en 15 días, por favor, les pido paciencia, pero sobre todo les pido que confíen en este Gobierno, porque este Gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad", ha manifestado, en rueda de prensa, la mandataria que tomó posesión de su cargo el pasado 28 de julio.

Esta petición a sus connacionales la ha formulado tras reivindicar a su Ejecutivo como "un Gobierno absolutamente firme" que ha comenzado su estrategia en materia de seguridad "levantándole la moral a las instituciones que están en primera fila", esto es, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y utilizando la inteligencia.

A renglón seguido, Fujimori ha dicho estar impulsando un "trabajo de coordinación" para que las instituciones comiencen a hablarse entre sí, tras calificar a la legislatura anterior como un tiempo en el cual estas entonaban un "diálogo de sordos" donde "lo único que había eran críticas públicas entre ellas".

"Sabemos sobre todo que lo que tenemos que recuperar es el orden y tenemos que volver a vivir en paz y sin miedo", ha insistido la lideresa latinoamericana que, en reiteradas ocasiones, ha fijado a la lucha contra el crimen y la inseguridad ciudadana como uno de los ejes prioritarios de su legislatura.

Las palabras de Fujimori llegan poco después de que anunciara el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles y sistemas de transporte con objeto de reforzar las labores de control y seguridad de la Policía.