El futuro gobierno palestino para Gaza se declara listo para actuar ante las expectativas de desarme de Hamás

Imagen de archivo de una reunión del CNAG en Bruselas a 13 de julio de 2026 - CNAG / X

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobierno de tecnócratas palestinos que espera asumir en un futuro la autoridad sobre la Franja de Gaza ha celebrado el avance en las negociaciones sobre el desarme de las milicias de Hamás que ha anunciado esta pasada madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se ha declarado listo para comenzar a actuar lo antes posible para estabilizar la situación política en el enclave.

El acuerdo para el "desarme total" que ha anunciado Trump contempla que Hamás entregue de una vez las armas para que la Junta de Paz, el organismo internacional configurado por el presidente norteamericano, termine de tomar las riendas del enclave, primero con la instalación de la Fuerza de Estabilización Internacional y después con la puesta en marcha del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), la entidad política que dirigirá el economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath.

El CNAG valora "un hito importante para nuestro pueblo en la Franja de Gaza" tras "años de conflicto, destrucción e incertidumbre" y se marca como prioridad absoluta "traducir estos avances en medidas prácticas que tengan un impacto tangible en la vida cotidiana de los ciudadanos".

"El CNAG reafirma su plena disposición para asumir sus responsabilidades", añade la futura autoridad palestina, que se ha pasado los últimos meses completando "amplios preparativos institucionales y operativos para asumir la administración de la Franja, restablecer los servicios públicos esenciales, fortalecer el estado de derecho, facilitar la entrega de ayuda humanitaria y liderar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción".

El negociador de Hamás Ghazi Hamad ha confirmado avances en el proceso de desarme pero insistido que está vinculado a la "retirada de las fuerzas de ocupación israelíes, la entrada del Comité Nacional en la Franja de Gaza y el inicio del proceso de reconstrucción", al tiempo que ha incidido en que el inventario y almacenamiento de armamento no comenzará hasta que se complete la primera fase del acuerdo".

Como lleva haciendo desde entonces, el CNAG ha hecho un llamamiento a la "colaboración nacional palestina" entre instituciones, autoridades locales, sector privado, organizaciones de la sociedad civil porque esta sinergia "constituye el pilar fundamental para la administración y la recuperación de Gaza".

El CNAG admite que queda por delante una "tarea inmensa", en especial en lo que a la reconstrucción del enclave se refiere y, en un futuro, "contribuir a la construcción de una Gaza segura, estable y próspera, gobernada por instituciones palestinas legítimas, basada en el estado de derecho y que respete el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la creación de un Estado".