El G7 reafirma su compromiso de garantizar que Irán no obtenga o desarrolle un arma nuclear

Banderas de los países del G7 - Michael Kappeler/dpa

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los países del G7 han reafirmado este viernes su compromiso de garantizar que Irán nunca adquiera o desarrolle un arma nuclear y han defendido que el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) sigue siendo la "piedra angular" para el desarme nuclear y el desarrollo de usos pacíficos de estas tecnologías.

"Reafirmamos que el pleno cumplimiento del TNP y sus obligaciones de salvaguardia es esencial para garantizar la confianza internacional en la naturaleza pacífica de las actividades nucleares. El G7 mantiene su compromiso de garantizar que Irán nunca desarrolle ni adquiera un arma nuclear", ha indicado el grupo de directores del G7 sobre no proliferación en un comunicado conjunto.

Asimismo, los países han expresado preocupación por la "considerable expansión y modernización de los arsenales nucleares de China y Rusia", mientras que también han instado a "implementar medidas concretas de reducción de riesgos".

"Exigimos que la República Popular de Corea (RPDC) abandone todas sus armas nucleares y programas nucleares existentes de conformidad con todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y reafirmamos que la RPDC no puede ni podrá tener la condición de Estado poseedor de armas nucleares en virtud del TNP ni ningún otro estatus especial", han argüido.

En un contexto de "desafíos urgentes y sin precedentes que amenazan la seguridad y la estabilidad mundiales", han recordado "el papel protagónico" que desempeñan los miembros del G7 en el apoyo al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

"Los miembros del G7 reafirman su compromiso de apoyar al OIEA en la promoción de la energía, la ciencia y la tecnología nucleares con finalidad pacífica, y señalan que nuestra contribución colectiva al Fondo de Cooperación Técnica del OIEA desde 2010 supera los 727 millones de euros", han expresado.