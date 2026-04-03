El general golpista Min Aung Hlaing, elegido presidente de Birmania

Archivo - El general Min Aung Hlaing, nuevo presidente de Birmania. - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Birmania ha elegido este viernes a Min Aung Hlaing, el general que lideró el golpe de Estado de 2021, como presidente del país de cara a los próximos cinco años, una decisión que llega tras las polémicas elecciones parlamentarias del pasado mes de enero.

Así, el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares y que ganó los comicios, ha dado el visto bueno al nombramiento a pesar de las acusaciones que pesan contra el general por supuestos crímenes contra la humanidad y genocidio, según informaciones recogidas por el portal de noticias Irrawaddy.

Min Aung Hlaing se ha hecho ahora con el mayor número de votos frente a los otros dos candidatos a ocupar el cargo, un resultado que encajaba con lo esperado. La Vicepresidencia queda ahora en manos de dos exmilitares: el que fuera primer ministro del país Nyo Saw, aliado del general, y Nan Ni Ni Aye.

El general, de 69 años y que se encontraba al frente de las Fuerzas Armadas desde 2011, encabezó la asonada militar que acabó con el Gobierno elegido democráticamente y que estaba a punto de entrar en su segundo mandato.

Tras el golpe, la junta militar anuló los resultados de las elecciones celebradas en 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.

La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha visto sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).