La Global Sumud Flotilla recibe "confirmación" del "proceso de liberación" de los diez activistas detenidos en Libia

Archivo - Activistas reclaman en Roma, Italia, la liberación de los diez activistas del Convoy Terrestre Global Sumud detenidos en Libia - Europa Press/Contacto/Marco Di Gianvito

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha afirmado a última hora de este martes que ha "recibido confirmación" de que los diez activistas que participaban en la Caravana Global Sumud Land para llevar ayuda a la Franja de Gaza arrestados en Libia desde hace un mes "están en proceso de liberación", con cuatro de ellos ya en territorio tunecino.

"Tras 30 días de detención ilegal en Libia, hemos recibido confirmación de que los diez voluntarios secuestrados de nuestro convoy humanitario están en proceso de liberación", ha indicado la organización en un comunicado difundido en redes.

De ellos, la Flotilla ha indicado que "cuatro personas acaban de llegar a Túnez: Achraf Khoja (Túnez), Domenico Centrone (Italia), Leonarda Alberizia (Italia) y Matías Rodríguez (Uruguay)", información que coincide con lo previamente señalado por el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, que apenas unas horas antes anunciaba en redes la liberación de Domenico Centrone y Leonarda Alberizia, previendo su llegada a territorio italiano para este mismo miércoles.

Al hilo, la Global Sumud Flotilla ha agregado que "se espera que el resto sea liberado en las próximas 24 horas". Entre ellos se encuentran la española Alicia Armesto Núñez, junto a otros cinco activistas procedentes de Estados Unidos, Polonia, Argentina y Portugal.

La confirmación por parte de la organización ha llegado apenas unas horas más tarde de que las autoridades del este de Libia hayan anunciado el inicio de las deportaciones de los referidos activistas, una acción emprendida "en cumplimiento de la decisión emitida por el Fiscal General del Tribunal de Apelación de Bengasi", según ha señalado en redes la cartera de Exteriores de la administración paralela libia.

"Se han iniciado los procedimientos legales y administrativos necesarios para implementar esta decisión de conformidad con la legislación vigente", ha subrayado la cartera, que ha defendido que la implementación del fallo "se ajusta al respeto a la soberanía del Estado libio" y que garantizará "la preservación del orden público y la seguridad nacional".

De cualquier manera, la Global Sumud Flotilla ha instado "a todos a mantener la presión hasta que cada uno de ellos regrese sano y salvo a casa con sus seres queridos". Asimismo, pese a "celebrar esta noticia", ha querido recordar también a "los casi 10.000 presos políticos palestinos, a nuestros cuatro organizadores tunecinos detenidos y a las decenas de miles de personas retenidas injustamente en centros de detención en todo el mundo". "Nadie será libre hasta que todos seamos libres", concluye la nota.

La iniciativa Caravana Global Sumud Land anunció a finales de mayo la detención de diez de sus activistas --además de los ya citados, otros siete procedentes de Estados Unidos, Polonia, Argentina, Uruguay, Portugal y Túnez-- por parte de las autoridades del este de Libia, cuando negociaban el paso del convoy en un control cercano a la ciudad de Sirte.

El convoy incluía diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 participantes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y Derecho Internacional Humanitario. La iniciativa había partido desde Mauritania aproximadamente un mes antes de su bloqueo en un control cercano a la ciudad de Sirte.