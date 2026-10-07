El gobernador de California pide inhabilitar a Trump por comentarios sobre ataques iraníes a Los Ángeles o San Diego

El gobernador de California, Gavin Newsom, ofrece declaraciones a la prensa en un acto en Nueva York. - Kyle Mazza / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, ha reclamado aplicar la 25ª enmienda de la Constitución estadounidense para inhabilitar al presidente, Donald Trump, tras señalar que es un "enfermo mental" después de las declaraciones que hizo en un mitin de campaña en las que sugirió que Irán ataque las ciudades californianas de Los Ángeles o San Diego.

En un comunicado enviado a medios estadounidenses, Newsom asegura que el mandatario estadounidense es un "enfermo mental" y señala que es "momento de la 25ª enmienda", en referencia al apartado constitucional que establece la sucesión presidencial de un líder que no pueda cumplir con las obligaciones del cargo.

De este modo, el gobernador californiano da un paso más contra Trump después de que calificara en unas publicaciones anteriores de "locura" sus palabras, afeando el acto "peligroso y perturbado" de señalar unas ciudades para un eventual ataque militar de Irán.

Al hilo, recordó que en la región del sur de California residen más de 130.000 efectivos militares. Newsom, que no podrá optar a la reelección el próximo 3 de noviembre, es visto como uno de los principales líderes demócratas y potencial candidato a la carrera presidencial en 2028.

En un mitin de campaña en Nebraska, el jefe de la Casa Blanca al hablar sobre el conflicto con Irán y el impacto en los precios del combustible, afirmó que "podrían acabar con una ciudad", punto en el que señaló a Los Ángeles o San Diego, como sugerencia del blanco de los ataques iraníes. "Es un precio muy pequeño a pagar, y va a terminar muy pronto (la guerra con Irán)", afirmó.

Posteriormente la delegación demócrata de California en el Congreso acordó un comunicado en el que exige al presidente norteamericano que pida disculpas tras estas declaraciones recordando que el mandatario jura al asumir el cargo "defender la Constitución y proteger de los enemigos" a la nación.