El portavoz presidencial de Colombia, Miller Soto - MILLER SOTO (RRSS)

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Colombia ha desmentido este sábado cualquier recorte en el dispositivo de protección del expresidente Gustavo Petro y ha asegurado que los esquemas de seguridad asignados a los antiguos jefes de Estado del país se mantienen intactos por orden del actual mandatario, Abelardo de la Espriella.

Según ha señalado el portavoz presidencial, Miller Soto, la instrucción directa de De la Espriella es preservar sin modificaciones las medidas de protección de todos los expresidentes colombianos, incluidas las de Petro.

"Vamos a aclarar las cosas. La orden del presidente De la Espriella ha sido mantener intactos los esquemas de protección de los expresidentes. Todos. También el del señor Gustavo Petro", ha incidido en un comunicado audiovisual oficial publicado en redes sociales.

Esta aclaración oficial responde a las denuncias formuladas el pasado 21 de noviembre por el propio exmandatario, quien afirmó que varios vehículos blindados adscritos a su escolta habían sido retirados para reforzar la seguridad de la Presidencia y de altos mandos policiales.

"Varios se fueron a los escoltas de la Presidencia y otros se quedaron con los generales de la Policía. Al Gobierno no le importa un atentado contra mí", escribió entonces Petro a través de sus redes sociales.

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP) --adscrita al Ministerio de Interior y encargada de gestionar medidas de prevención, protección y escolta para personas y comunidades en riesgo extraordinario o extremo-- ya había confirmado previamente que hasta la fecha no se ha aplicado ningún cambio en los dispositivos de seguridad asignados al expresidente izquierdista.

En paralelo, la coalición opositora Pacto Histórico --a la que pertenece Petro-- ha denunciado la presunta retirada de numerosos esquemas de protección a dirigentes y militantes de su formación, subrayando que varios de ellos cuentan con medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ha calificado de "grave" cualquier eventual debilitamiento de la escolta del exjefe de Estado.