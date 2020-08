El Gobierno de Bielorrusia se abre a un diálogo "constructivo" con otros países por la crisis electoral

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makei, se ha mostrado dispuesto este viernes a abrir un diálogo "constructivo" con otros gobiernos para tratar la crisis abierta tras las elecciones del domingo, en las que el presidente, Alexander Lukashenko, se impuso por un margen que la oposición pone en duda.

Según la Comisión Electoral, Lukashenko obtuvo su sexto mandato consecutivo tras obtener el 80 por ciento de los votos. La oposición ha denunciado fraude y miles de personas han salido a las calles de todo el país para protestar, en unas movilizaciones sin precedentes que se han saldado con miles de detenidos.

Makei ya ha tratado el tema en una conversación con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, centrada "en las pasadas elecciones presidenciales y la situación actual del país", según informa la agencia de noticias oficial BelTA, que da cuenta de la disposición de la parte bielorrusa de entablar un diálogo "constructivo y objetivo" con otros gobiernos sobre la polémica electoral.

Los presidentes de Polonia, Letonia, Lituania y Estonia, se han ofrecido a mediar en un intento por estabilizar la situación tras días de fuertes protestas, mientras que los ministros de Exteriores de la UE tratarán este viernes la crisis con el foco puesto en revisar la relación con Bielorrusia y la posibilidad de adoptar sanciones.

LUKASHENKO, "VIVO" Y EN MINSK

La principal candidata opositora, Svetlana Tijanovskaya, que ha impugnado los resultados electorales, se ha refugiado en Lituania ante la escalada de las tensiones. Lukashenko, por su parte, ha querido zanjar este viernes cualquier especulación sobre un posible exilio.

"En primer lugar, me gustaría decir que sigo vivo y no estoy en el extranjero, en contra de lo que han dicho algunos nacionalistas", ha dicho el mandatario al encabezar una reunión con representantes de la industria. Lukashenko no ha dado indicios de estar dispuestos a realizar concesiones a la oposición.

El ministro del Interior, Yuri Karayev, ha advertido en declaraciones a ONT TV de que "cualquier revolución, cualquier caos", empeorará los estándares de vida en Bielorrusia a nivel económico y perjudicaría la actividad de los fuerzas de seguridad, según BelTA.

En este sentido, ha llamado a no "arruinar" los progresos que otros "envidian" por "unos objetivos de futuro que no están claros". "¿Qué quieren mejorar? Solo harán que todo vaya a peor, destruirán todo de lo que podemos estar orgullosos", ha añadido.