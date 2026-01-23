El Gobierno británico recuerda a Trump que cientos de sus militares murieron asistiendo a EEUU en Afganistán

Archivo - Memorial por las víctimas británicas en combate durante la guerra de Afganistán - Jacob King/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa británico, John Healey, ha recordado este viernes al presidente de EEUU, Donald Trump, que más de 450 militares murieron durante la misión de asistencia a Estados Unidos durante la invasión de Afganistán después de que el mandatario norteamericano declarara que las tropas de la OTAN se quedaron "un poco en la retaguardia" durante la invasión norteamericana del país centroasiático en 2001.

Los comentarios de Trump durante la entrevista de esta pasada noche a Fox News han desatado las críticas de la práctica totalidad del espectro político británico. Incluso miembros del partido Reform UK de Nigel Farage, aliado del presidente estadounidense, han denunciado que las declaraciones del mandatario norteamericano fueron "ofensivas y erróneas", como manifestó el diputado Robert Jenrick. La líder de la principal oposición del Partido Conservador, Kemi Badenoch, las ha tachado de "directamente un disparate".

Después de que Trump especulara con que la OTAN no estaría a la altura de las circunstancias si decidiera activar el Artículo 5 de cooperación entre Estados miembro, el ministro de Defensa británico ha querido recordar que dicho artículo "solo se ha activado una vez", tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que "los aliados de Reino Unido y de la OTAN respondieron al llamamiento de EEUU".

"Y más de 450 militares británicos perdieron sus vidas en Afganistán", ha escrito Healey en redes sociales; tropas que "deberían ser recordadas por lo que eran: héroes que dieron sus vidas al servicio de su país".

El secretario de Estado para las Fuerzas Armadas de Reino Unido, Al Carns, también ha protestado en redes sociales contra las palabras de Trump, que ha descrito como una "verdadera vergüenza" y "absolutamente ridículas".

El primer ministro británico, Keir Starmer, todavía no se ha pronunciado abiertamente al respecto pero una declaración inicial de su oficina a los medios del país reprocha a Trump que "se ha equivocado al desdeñar" el papel jugado por las tropas británicas y de la OTAN en Afganistán.