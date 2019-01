El Gobierno de Canadá desvela los planes de Hitler para perpetrar un Holocausto en Norteamérica

Actualizado 27/01/2019 15:36:01 CET

Los Archivos Nacionales de Canadá han presentado esta semana su adquisición de un libro propiedad del dictador nazi Adolf Hitler que recogía un censo pormenorizado de judíos en Norteamerica, pilar fundamental para ejecutar un genocidio allí en el caso de que consiguiera alguna vez invadir el territorio.

El libro, de 137 páginas, adquirido el año pasado por los Archivos y titulado "Estadísticas, Medios de Comunicación y Organizaciones Judías en Estados Unidos" y escrito en 1944 por el lingüista alemán Heinz Kloss, es considerado como el plan maestro de los nazis para ejecutar una "limpieza" de judíos, particularmente en Estados Unidos.

Archivos de Canadá

Kloss, que visitó el país entre 1936 y 1937, empleó datos poblacionales de la década de los 30 para crear un censo de la población judía en el país, así como información sobre organizaciones y periódicos judíos.

Michael Kent, responsable de la colección Jacob M. Lowy, que preserva el libro, considera que el informe tuvo "un papel destacado" a la hora de ejecutar en Norteamérica un hipotético exterminio en el caso de que el Tercer Reich acabara invadiendo Estados Unidos y Canadá.

