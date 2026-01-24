El Gobierno chino anuncia una investigación contra la mano derecha de Xi Jinping en el Ejército

Archivo - El vicepresidente de la Comisión Central del Ejército de China, Zhang Youxia - Europa Press/Contacto/Vadim Savitsky - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno chino ha anunciado este sábado el comienzo de una investigación por "graves violaciones disciplinarias" contra dos de los más altos cargos de la cúpula del Ejército: el vicepresidente de la Comisión Militar Central, el general Zhang Youxia y el jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión, el general Liu Zhenli.

El caso de Zhang es especialmente importante por dos motivos: se trata del oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder. La Comisión Militar Central es, cabe recordar el máximo órgano de mando militar de China y está encabezada por el presidente del país, Xi Jinping.

Según ha hecho saber el Ministerio de Defensa chino en un escueto comunicado, los dos generales han sido objeto de una deliberación preliminar por parte del el Comité Central del Partido Comunista de China, que en último término ha decidido abrir una investigación en firme contra ambos, declarados "sospechosos de graves violaciones de la disciplina y la ley", sin dar más detalles.