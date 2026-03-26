El Gobierno de EEUU admite un "error" al justificar arrestos en tribunales de inmigración en un caso judicial

Archivo - Una gran pancarta con la imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el lema "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser seguro" se exhibe en el exterior de la sede del Departamento de Justicia - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha admitido haberse basado por "error" en un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para justificar arrestos realizados en juzgados de inmigración, en el marco del proceso legal iniciado por una demanda de grupos de derechos civiles que buscan bloquear esta táctica.

Con relación a este juicio, el Departamento de Justicia ha defendido a lo largo del último año que el citado memorando del ICE, con fecha de mayo de 2025 y que ofrece la justificación de la agencia para las detenciones civiles de migrantes en juzgados, se aplica a los tribunales de inmigración. Sin embargo, según han manifestado sus abogados, ahora el Servicio de Inmigración afirma que no se aplicaba, ni se había aplicado nunca, un cambio de opinión que los letrados del Gobierno han atribuido al representante legal del ICE.

Por ello, el equipo legal del Departamento de Justicia ha lamentado "profundamente", según el documento judicial recogido por Bloomberg, "que este error haya salido a la luz en esta etapa tardía, después de que las partes hayan invertido importantes recursos y tiempo en este litigio y este tribunal haya considerado cuidadosamente la impugnación de los demandantes a la guía del ICE de 2025".

"Sin embargo, este error no se debió a falta de diligencia ni cuidado por parte de los abogados abajo firmantes", han apostillado los letrados, que han asegurado haber obtenido la aprobación de un representante legal del ICE antes de presentar los escritos y hacer declaraciones ante el tribunal.

Como consecuencia, la oficina de la Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan anunció en una carta presentada en la noche del martes, también recogida por Bloomberg, que retirará los argumentos presentados durante el último año en defensa de las detenciones de migrantes llevadas a cabo en tribunales de inmigración, basados en las directrices de ICE de mayo de 2025.

Asimismo, la fiscalía ha señalado al juez de distrito Kevin Castel que deberá "reconsiderar y revisar nuevamente" la decisión que tomó en septiembre de 2025, cuando denegó una solicitud de los demandantes para bloquear temporalmente la política de arrestos en tribunales de inmigración mientras el caso seguía su curso.

De hecho, los abogados de los grupos demandantes han afirmado en una carta difundida este mismo miércoles que la "extraordinaria" admisión del Gobierno podría tener consecuencias "de gran alcance", apuntando precisamente a que el juez motivó su decisión de entonces en las declaraciones del Gobierno ahora retractadas.